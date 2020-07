Daka, 29. julija - Monsunsko deževje povzroča vse hujše težave v Bangladešu. Poplave se širijo in ogrožajo že 4,8 milijona ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. V zadnjem mesecu so narasle vode že odnesle 41 življenj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.