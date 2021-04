Ob dnevu boja proti minam opozorila o nevarnosti eksplozij, ki otežujejo življenja tudi med pandemijo

Ljubljana, 4. aprila - Ob mednarodnem dnevu boja proti minam v ITF Ustanovi za krepitev človekove varnosti opozarjajo, da mine in eksploziva ponekod še naprej onemogočajo dostop do vode, s tem pa otežujejo življenja ljudi, ki tako težje spoštujejo smernice javnega zdravja med pandemijo covida-19. Prepričani so, da je treba tudi v tem času osveščati glede nevarnosti min.