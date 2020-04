Ob mednarodnem dnevu boja proti minam v ospredju težak položaj žrtev

Ljubljana, 4. aprila - Protipehotne mine in drugi eksplozivni ostanki vojne po celem svetu še vedno povzročijo veliko število smrti, še več ljudi pa v eksplozijah utrpi hude poškodbe. Prav žrtve min so tudi med tistimi, ki jih je pojav pandemije novega koronavirusa najhuje prizadel, so ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti minam zapisali v ustanovi ITF.