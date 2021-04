MOP zavrnil izdajo gradbenega dovoljenja za Bežigrajski stadion

Ljubljana, 2. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo negativno odločbo v primeru izdaje gradbenega dovoljenja za projekt Bežigrajski športni park (BPŠ). Kot so sporočili z MOP, so negativno odločbo izdali, ker ni izpolnjen pogoj, da je nameravana gradnja skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj. V civilni pobudi odločbo MOP pozdravljajo.