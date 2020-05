ICOMOS Slovenija družbenike poziva k odstopu od projekta Bežigrajski športni park

Ljubljana, 29. maja - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja ICOMOS Slovenija je na družbenike podjetja Bežigrajski športni park (BŠP) naslovilo odprto pismo. V njem jih poziva, naj "odstopijo od zastavljenega projekta in svoja prizadevanja usmerijo v to, da omogočijo ustrezno prenovo enega naših najpomembnejših spomenikov".