Število bolnikov s covidom v slovenskih bolnišnicah narašča

Ljubljana, 2. aprila - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana trenutno zdravijo nekaj manj bolnikov s covidom-19 kot pred tednom dni, a kot so poudarili v največji slovenski bolnišnici, to ne odraža pravega stanja v državi, saj so covidne oddelke vmes znova odprle skoraj vse bolnišnice. V UKC Maribor medtem število okuženih ves teden rahlo narašča.