Poklukar v Mariboru obiskal UKC in medicinsko fakulteto

Maribor, 1. aprila - Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal mariborsko medicinsko fakulteto in tamkajšnji Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. Z vodstvoma fakultete in bolnišnice je govoril o aktualnem stanju glede vpisnih mest, seznanil pa se je z razmerami v bolnišnici, epidemiološkimi razmerami, potekom zdravljenja in številom hospitaliziranih.