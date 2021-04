Koronavirusna kriza okrnila poslovanje Pekarne Pečjak

Škofljica, 5. aprila - Pekarna Pečjak je lani zaradi zaprtja šol, vrtcev in nekaterih drugih javnih ustanov ter gostinskih in turističnih obratov utrpela velik upad povpraševanja. Proizvodnjo so morali tako v primerjavi z letom prej zmanjšati za 18 odstotkov. Negotovi so tudi obeti za letos, so navedli za STA.