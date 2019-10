Pekarna Pečjak tudi lani z nižjim dobičkom

Škofljica, 27. oktobra - Pekarna Pečjak je lani ustvarila 35,54 milijona čistih prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov več kot predlani. Čisti dobiček se je kljub temu tako kot predlani znižal, in sicer za 49 odstotkov na 723.000 evrov. Poslovanje so po navedbah družbe oteževale rastoče cene surovin in energentov, zvišali so se tudi cene storitev in stroški dela.