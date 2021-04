Orban si želi tesnejšega sodelovanja s Salvinijem in Morawieckim

Budimpešta, 1. aprila - Madžarski premier Viktor Orban, poljski predsednik vlade Mateusz Morawiecki in vodja italijanske desničarske stranke Liga Matteo Salvini so se danes v Budimpešti zavezali k okrepitvi sodelovanja. Skupaj so se zavzeli za prenovo Evrope ter da bodo stranke oblikovale skupni program, poroča nemška tiskovna agencija dpa.