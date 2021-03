Orban napovedal novo evropsko desnico z Italijani in Poljaki

Budimpešta, 19. marca - Vodja madžarske vladajoče stranke Fidesz in predsednik madžarske vlade Viktor Orban je danes napovedal, da želi sestaviti novo evropsko stranko skupaj z Italijani in Poljaki. Kot je še dejal, je v stiku s poljskim premierjem Mateuszem Morawieckim in predsednikom italijanske Lige Matteom Salvinijem.