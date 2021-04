Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 4.)

Ljubljana, 1. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da se je v Sloveniji od danes za 11 dni omejilo javno življenje. Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru izpostavil, da bi brez enajstdnevega zaprtja tvegali zdravje in življenja ljudi. Proti ukrepom so danes v Ljubljani potekali protesti, so še poročale tuje tiskovne agencije.