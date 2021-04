Primorske novice o finančnih učinkih snemanja filma (2. 4.)

Koper, 1. aprila - Neva Blazetič v komentarju Film rešuje bovško zagato piše, da te dni na Kaninu snemajo akcijski film. Producenti in režiser so ugotovili, da je okolica edinstvena. Takšna snemanja so lokalnemu okolju v oporo, saj lokalnim ponudnikom prinašajo tudi finančna sredstva.