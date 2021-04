Zdravilišča zaradi epidemije z občutnim upadom prihodkov

piše Lili Pušnik

Laško/Podčetrtek/Zreče/Bled, 4. aprila - Zdravilišča, ki so zaradi epidemioloških razmer zaprta že od oktobra lani, so utrpela občuten upad prihodkov. Med zaprtjem sprejemajo samo bolnike, ki so bili napoteni na rehabilitacijo. O nastajajočem vladnem zakonskem predlogu glede pomoči turizmu pa v zdraviliščih menijo, da bo pomagal pri pričakovanem večletnem okrevanju sektorja.