V skupinah nujnega varstva v šolah učenci istega razreda, ocenjevanje preloženo na čas po vrnitvi

Ljubljana, 29. marca - Ministrstvo za izobraževanje je danes srednje, osnovne in glasbene šole z okrožnico tudi uradno obvestilo, da bo pouk od četrtka do prihodnjega petka znova potekal na daljavo. Osnovnim šolam nalaga, naj skupine v nujnem varstvu oblikujejo iz učencev istega razreda, za preverjanje in ocenjevanje pa priporoča, naj ga preložijo na čas po vrnitvi.