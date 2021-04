Požar na hiši v Lancovi vasi povzročil za vsaj 80.000 evrov škode

Videm pri Ptuju, 1. aprila - V naselju Lancova vas v občini Videm pri Ptuju je v sredo malo po 21. uri zagorela mansarda stanovanjskega objekta. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so ogenj pogasili prostovoljni gasilci društev Tržec, Sela in Videm pri Ptuju. Po prvih nestrokovnih ocenah policije je požar povzročil za več kot 80.000 evrov materialne škode.