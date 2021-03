Velik del opozicije napovedal obstrukcijo glasovanja o razrešitvi predsednika DZ

Ljubljana, 30. marca - Poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in skupine nepovezanih poslancev so napovedali obstrukcijo glasovanja o razrešitvi predsednika DZ Igorja Zorčiča. Po besedah Maše Kociper (SAB) jih k ukrepu sili položaj, v katerem ni jasno, kdo v DZ je koalicija in kdo opozicija. Kot problematično so izpostavili tudi, da razrešitev predlaga le 38 poslancev.