Zorčič: Koalicije iz 2020 ni več, zato moj izstop iz SMC ne sme biti argument za razrešitev

Ljubljana, 30. marca - Predsednik DZ Igor Zorčič je pred današnjim glasovanjem o njegovi razrešitvi ocenil, da je DZ pod njegovim vodstvom opravil dobro in kakovostno delo. Navedba koalicije, da ga razreši, ker ni več član koalicijske SMC, ne more in ne sme biti argument za njegovo razrešitev, meni in dodaja, da koalicija, kakršno smo imeli leta 2020, ne obstaja več.