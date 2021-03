Varnostni svet danes o krvavem zatiranju protestov v Mjanmaru

New York, 31. marca - Varnostni svet Združenih narodov naj bi danes razpravljal o razmerah v Mjanmaru, kjer je bilo v nasilju vojaške hunte po državnem udaru ubitih že več kot 500 ljudi. Vse več držav poziva Mjanmar k umiritvi razmer. Na Zahodu so zaradi položaja zelo zaskrbljeni, k umiritvi razmer pa sta pozvali tudi Kitajska in Rusija.