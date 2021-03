Po najbolj krvavem dnevu na protestih v Mjanmaru globalna obsodba nasilja

New York, 28. marca - Načelniki generalštabov obrambnih sil več kot desetih držav so danes v skupni izjavi obsodili nasilje varnostnih sil na protestih proti vojaški hunti v Mjanmaru, ki je v začetku februarja izvedla vojaški udar. V najbolj krvavem dnevu po začetku protestov so v soboto varnostne sile streljale na protestnike in ubile najmanj 90 ljudi.