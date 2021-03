Sklep spletnega 23. Festivala dokumentarnega filma

Ljubljana, 31. marca - Opolnoči se bo sklenila spletna izdaja 23. Festivala dokumentarnega filma (FDF). Na FDF so prikazali 20 celovečernih dokumentarnih filmov in štiri kratke, sklop Posvečeno so namenili izboru filmov Matjaža Ivanišina. Dobitnik nagrade Amnesty International Slovenije je film Punčka, ki bo v aprilu dostopen preko spletne strani Cankarjevega doma.