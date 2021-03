FDF: Film o delu in idejah Helen Keller v maniri tišine

Ljubljana, 28. marca - Na Festivalu dokumentarnega filma (FDF) je v tekmovalnem programu tudi Nasmeh Helen Keller, ki v ZDA velja za kulturno ikono, borko za pravice neprivilegiranih in invalidnih, predvsem pa gorečo zagovornico socialističnih idealov, ženskih pravic in pacifistko. Režiser John Gianvito je misel gluhe in slepe aktivistke posnel kot tihi esej.