Kairo, 24. marca - Sueški prekop blokira ogromna tovorna ladja, ki je po izgubi nadzora nasedla. Posledično je na območju, ki predstavlja najkrajšo in najpomembnejšo pomorsko povezavo med Azijo in Evropo, nastal velik zastoj ladij. Da bi ga sprostili, so odprli starejši del prekopa.