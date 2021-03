DZ večinoma prikimava poenotenju nepremičninskih evidenc

Ljubljana, 26. marca - DZ se je seznanil s predlogom zakona o katastru nepremičnin, ki bo združil sedanja zemljiški kataster in kataster stavb ter bo tako temeljna evidenca podatkov o stavbah in parcelah. Poslanci so poenotenju evidenc prikimavali in v večini poslanskih skupin bodo glasovali za sprejem zakona oz. mu ne bodo nasprotovali.