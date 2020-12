Vlada v kratkem o poenotenju evidenc nepremičnin

Ljubljana, 18. decembra - Vlada bo na eni prihodnji sej obravnavala predlog zakona o katastru nepremičnin, ki bo združil sedanja zemljiški kataster in kataster stavb ter bo tako temeljna evidenca podatkov o stavbah in parcelah. Zakon, ki so ga začeli pripravljati leta 2018 in je bil maja lani v javni obravnavi, naj bi se začel uporabljati konec oktobra 2021.