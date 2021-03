Jeseniški svetniki zavrnili dvig cen komunalnih storitev

Jesenice, 26. marca - Jeseniški svetniki so na četrtkovi seji zavrnili dvig cen obdelave komunalnih odpadkov, ki naj bi omogočil odvoz nakopičene lahke frakcije. Po mnenju občinske uprave bi bila takšna rešitev kljub podražitvi za 62 centov na člana gospodinjstva za občane najboljša. Svetniki pa so v zavrnitvi predloga izpostavili izgubljeno zaupanje do koncesionarja.