Jeseniški svetniki za boljši nadzor nad delom koncesionarja na Mali Mežakli

Jesenice, 22. julija - Jeseniški občinski svetniki so na današnji izredni seji obravnavali problem kopičenja odpadkov in smradu s centra za ravnanje z odpadki na Mali Mežakli. Zavzeli so se dopolnitev koncesijske pogodbe z Ekogorjem, po kateri bi občina imela več nadzora nad delom koncesionarja.