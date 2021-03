Odvetniki Navalnega se bojijo za njegovo življenje

Moskva, 25. marca - Zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je v hudih bolečinah, so danes po obisku pri njem v kazenski koloniji sporočili njegovi odvetniki. Poudarili so, da se bojijo za njegovo življenje. Pristojne oblasti so sicer pred tem zagotovile, da je njegovo zdravstveno stanje dobro. Navalni je ob tem zatrdil še, da ga v zaporu mučijo.