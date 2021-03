ZDA in EU zaradi Navalnega s sankcijami proti Moskvi

Washington/Bruselj/Moskva, 2. marca - Združene države Amerike so danes uvedle sankcije proti sedmim visokim ruskim predstavnikom zaradi zastrupitve in zaprtja ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Začele pa so veljati sankcije EU proti štirim visokim predstavnikom ruskega pravosodja in organov pregona, ki jih je unija uvedla zaradi vpletenosti v pridržanje Navalnega.