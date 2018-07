V Občini Krško ukrepi za okrepitev priključenosti na kanalizacijsko omrežje

Krško, 17. julija - Krški svetniki so te dni potrdili naložbeni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju spodnje Save. Z omenjenim programom želijo do leta 2020 okrepiti število uporabniških priključkov na čistilne naprave na območjih Krško-desni breg in Leskovec ter Senovo-Brestanica. Skupna vrednost naložbe po zdajšnjih cenah znaša 2,16 milijona evrov.