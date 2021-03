V turističnih obratih februarja nekaj manj kot 89.300 nočitev

Ljubljana, 25. marca - V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so februarja zabeležili nekaj več kot 18.500 prihodov turistov, kar je 94 odstotkov manj kot februarja lani, in malo manj kot 89.300 prenočitev, kar je 89 odstotkov manj. Turistične prenočitve so bile še vedno ustvarjene le kot izjeme, so sporočili iz statističnega urada.