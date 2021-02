V turističnih obratih januarja nekaj manj kot 63.700 prenočitev

Ljubljana, 25. februarja - Drugi val epidemije covida-19 je tudi januarja onemogočal izvajanje turistične dejavnosti v polnem obsegu, so pa veljale nekatere izjeme. V turističnih nastanitvenih obratih so našteli skoraj 63.700 prenočitev, prihodov turistov pa so našteli 12.000, so sporočili iz statističnega urada.