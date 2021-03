V Novem mestu razstava Lakota-Rdeča fotografa Gorana Bertoka

Novo mesto, 26. marca - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli fotografsko razstavo Lakota-Rdeča Gorana Bertoka. Predstavljen bo fotografski niz Lakota, ki so ga v Galeriji Photon v Ljubljani premierno predstavili lani, za novomeško postavitev pa so mu dodali še dvoje novonastalih video del. Razstava bo na ogled do 25. aprila.