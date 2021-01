V Novem mestu intermedijska razstava s projekcijo AdijoSvet.exe

Novo mesto, 7. januarja - Novomeška galerija Simulaker bo drevi začela intermedijsko razstavo s projekcijo AdijoSvet.exe Nejca Trampuža in Srđana Prodanovića, ki jo bodo do 17. januarja med 17. in 21. uro projicirali na pročelje novomeške Knjižnice Mirana Jarca. Pri umetniškem podvigu bo sodeloval še Tim Kropivšek. Razstavo bo mogoče spremljati tudi na spletu.