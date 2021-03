V ZDA vreme vplivalo na februarski padec naročil trajnih dobrin

Washington, 24. marca - Naročila trajnih dobrin so februarja v ZDA v primerjavi z januarjem padla za 1,1 odstotka, kar je bil prvi padec po devetih zaporednih mesecih rasti. Januarja so narasla za 3,5 odstotka. Analitiki menijo, da je februarski padec prehodne narave in predvsem posledica velikega snežnega neurja.