Ameriške tovarne novembra z rastjo naročil sedmi mesec zapored

Washington, 6. januarja - Ameriške tovarne so novembra dobile za odstotek več naročil kot oktobra, ko so naročila narasla za 1,3 odstotka. Naročila v tovarnah so tako novembra narasla sedmi mesec zapored, tokrat zaradi rasti naročil v transportu. Naročila so bila novembra vredna skupaj 487,2 milijarde dolarjev.