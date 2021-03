V nesreči tovornjaka na Hrvaškem več mrtvih in poškodovanih migrantov

Zagreb/Slavonski Brod, 22. marca - V prometni nesreči tovornjaka srbske registracije na hrvaški avtocesti nedaleč od Okučanov v Zahodni Slavoniji so umrli najmanj štirje ljudje, je potrdila hrvaška policija. Poškodovanih je še 20 oseb, ki so bile v prikolici tovornjaka. Med ranjenimi je bilo najmanj 11 državljanov Sirije, so poročali hrvaški mediji.