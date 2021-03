Jemenski Hutiji napadli rafinerijo v savdskem Rijadu

Rijad/Washington, 19. marca - Jemenski hutijski uporniki so po lastnih navedbah danes z brezpilotnimi letalniki napadli rafinerijo v prestolnici Savdske Arabije Rijad. Napad so potrdile tudi savdske oblasti, ki so sporočile, da je v rafineriji izbruhnil požar. ZDA so obsodile napad, poročajo tuje tiskovne agencije.