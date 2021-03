V ZDA omilili omejitve glede razdalje med šolskimi klopmi

Atlanta, 19. marca - Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je za ameriške šole nekoliko omilil omejitve glede s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa povezanega ohranjanja razdalje in določil, da je lahko po novem razdalja med šolskimi klopmi 90 centimetrov in ne več 1,8 metra, kot so priporočali doslej.