V ZDA v zadnjih tednih upada število novih okužb in smrti zaradi novega koronavirusa

Washington, 17. marca - V ZDA zadnje tedne beležijo padec števila okužb in smrti. Hkrati se pojavljajo nova posamezna žarišča, trenutno to velja za Michigan, Minnesoto, Maryland, New Jersey in mesto New York. V ZDA je v torek po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinska umrlo 740 covidnih bolnikov, potrdili so 56.600 novih okužb z novim koronavirusom.