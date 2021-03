Franc Pohleven za STA: Les je zdravilo za Zemljo, za Slovenijo pa tudi priložnost za gospodarski razvoj

pogovarjala se je Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 28. marca - Slovenija ima največji letni prirast lesa na prebivalca v Evropi, a je po predelavi lesa na repu. "Imamo odlične pogoje, da bi to edino surovino, ki je imamo na pretek, z malo energije in onesnaževanja okolja predelali doma in si tako zagotovili delovna mesta, gospodarski razvoj in neodvisnost od tujih surovin," pravi Franc Pohleven.