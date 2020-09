Počivalšek: Les ni samo za mizo in klop, temveč tudi za delovna mesta in boljše življenje

Ljubljana, 1. septembra - Les in leseni izdelki so več kot miza in klop, saj omogočajo nova delovna mesta in boljši življenjski standard, je ob današnjem odprtju razstave Čar lesa 2020 v ljubljanskem Cankarjevem domu poudaril gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Vsi govorci pa so poudarili tudi pomen lesa v boju zoper podnebne spremembe in za konkurenčno gospodarstvo.