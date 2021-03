Pristojni organi pri nabavah zaščitne opreme po ugotovitvah računskega sodišča niso bili učinkoviti

Ljubljana, 18. marca - Računsko sodišče je v poročilu o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme ugotovilo, da vlada, ministrstva za zdravje, gospodarstvo in obrambo ter Zavod RS za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme v času epidemije koronavirusa niso bili učinkoviti. Odzivi na poročilo so različni.