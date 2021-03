V koaliciji poročilo računskega sodišča glede nabav zaščitne opreme še preučujejo

Ljubljana, 18. marca - V opozicijskih poslanskih skupinah so s komentarji glede ugotovitev računskega sodišča glede učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje okužb z novim koronavirusom še zadržani. Danes objavljenega poročila namreč še niso uspeli preučiti, so dejali v izjavah za medije ob robu seje v DZ.