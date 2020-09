V družbi Adient Slovenj Gradec brez dela po zadnjih podatkih 119 zaposlenih

Slovenj Gradec, 24. septembra - Podjetje Adient Slovenj Gradec, ki je v ameriški lasti in je še pred kratkim imelo 560 zaposlenih, je prvo na Koroškem, ki je v trenutnih razmerah začelo z večjim odpuščanjem. V program presežnih delavcev so zajeli 162 zaposlenih, a so doslej številko znižali na 119 presežnih delavcev. Se pa za te delavce že odpirajo možnosti zaposlitev drugje.