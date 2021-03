Kitajska s telekomunikacijskimi velikani o internetni varnosti

Peking, 18. marca - Kitajska administracija za splet CAC je danes na srečanje povabila predstavnike 11 velikih domačih tehnoloških podjetij, med njimi Tencent, Alibabo in lastnika aplikacije TikTok ByteDance. Pogovori so tekli o globokih ponaredkih in internetni varnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.