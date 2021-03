Okrogla miza: Digitalizacija na področju denarja prinaša priložnosti in tveganja

Ljubljana, 12. marca - Večerna razprava na digitalni mednarodni znanstveni konferenci o transformaciji v znanosti, izobraževanju in umetnosti v organizaciji Alma Mater Europaea se je ozrla na 30 let monetarne suverenosti Slovenije. Govorci so izpostavili priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija, hkrati pa opozorili na številna tveganja.