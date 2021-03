Kandidatki za viceguvernerko Banke Slovenije Žumerjevi široka podpora na mandatno-volilni komisiji DZ

Ljubljana, 18. marca - Mandatno-volilna komisija DZ je danes z 11 glasovi za in enim proti podprla kandidatko za viceguvernerko Banke Slovenije Tino Žumer, ki jo je po posvetovanju s poslanskimi skupinami predlagal predsednik republike Borut Pahor. Z 10 glasovi za in enim proti so podprli tudi imenovanje Anke Čadež za direktorico Agencije za trg vrednostnih papirjev.