Vodje poslanskih skupin po posvetu s Pahorjem večinoma zadržani do možnih kandidatov za ustavnega sodnika in viceguvernerja

Ljubljana, 4. marca - Vodje poslanskih skupin so bili po današnjem posvetu s predsednikom republike Borutom Pahorjem o možnih kandidatih za ustavnega sodnika in viceguvernerko Banke Slovenije večinoma še zadržani glede njihove podpore. Večinoma napovedujejo, da se bodo o imenih v poslanskih skupinah še pogovorili in odločili do glasovanj.