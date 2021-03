Primorske novice o delu policije (18. 3.)

Koper, 17. marca - Danijel Cek v komentarju Opozorila in kazni brez debate piše o pozivu vodstva policije policistom, naj več opozarjajo in manj kaznujejo. Po mnenju avtorja se v tem sporočilu skriva drugo sporočilo. Da je (bil) sistem delovanja policije doslej usmerjen predvsem v kaznovanje in ne v opozarjanje.